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Пятый канал

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Генпрокурор РФ предложил меры поддержки бизнеса после атак БПЛА

Генпрокурор РФ предложил меры поддержки бизнеса после атак БПЛА

Генеральный прокурор России Александр Гуцан выступил с инициативой расширить меры поддержки для представителей малого и среднего бизнеса, которые понесли ущерб из-за атак украинских беспилотников.

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