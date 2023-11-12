Как российские бойцы сдерживают ВСУ на краснолиманском направлении

REUTERS/Gleb Garanich Сейчас на большинстве участков фронта российские военные находятся в так называемой активной обороне, которая, как подтверждает военкор "Известий" Дмитрий Зименкин, позволяет не просто сдерживать врага, а создавать целые плацдармы для вероятного наступления.
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