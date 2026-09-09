Лантратова рассказала, как пенсионерам узнать о положенных льготах

Пенсионеры могут узнать о положенных им льготах и мерах поддержки через ЕГИССО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Пенсионерам стоит проверить доступные им меры социальной поддержки в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), а при необходимости обратиться в МФЦ или органы соцзащиты.