Врачи требуют запретить детям выезжать на трассы на питбайках из-за опасности

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля обратились к родителям с призывом не разрешать детям выезжать на проезжую часть на питбайках, квадроциклах и другой моторной технике.
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