Роспотребнадзор советует проветривать помещения для поддержания гигиены в доме

Поддержание чистоты и порядка в доме, где человек проводит значительную часть своей жизни, необходимо для предотвращения различных заболеваний и аллергических реакций, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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