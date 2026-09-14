"Parade of sovereignties": London arranged Belovezhskaya Pushcha

There will be no new referendums in the UK without the go-ahead from the House of Commons, but nationalists are trying to contribute to the collapse of the country's political system.
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