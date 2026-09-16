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Абубакар Нурмагомедов впервые за 3,5 года проведёт бой на турнире PFL

Абубакар Нурмагомедов впервые за 3,5 года проведёт бой на турнире PFL

Бывший боец UFC россиянин Абубакар Нурмагомедов проведёт следующий бой с австралийцем Дэвидом Мартинесом на турнире PFL, Как сообщает пресс-служба PFL, поединок состоится 14 ноября в Дубае, ОАЭ.

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