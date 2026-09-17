Объединенные Арабские Эмираты: полеты Lufthansa в международный аэропорт Дубая (DXB/OMDB) и обратно возобновятся с 25 октября, при этом рейсы первоначально будут выполняться из аэропорта Мюнхена (MUC/EDDM), а с 26 октября расширятся до аэропорта Франкфурта (FRA/EDDF).