Известного художника Юрия Ващенко сбил автомобиль в центре Москвы

В Москве произошел инцидент, в котором пострадал 83-летний художник Юрий Ващенко. Происшествие случилось 25 декабря, когда заслуженный иллюстратор книг, возвращаясь из поликлиники, переходил дорогу и попал под колёса автомобиля, поворачивающего с Трубниковского переулка.
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