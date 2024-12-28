Известного художника Юрия Ващенко сбил автомобиль в центре Москвы

В Москве произошел инцидент, в котором пострадал 83-летний художник Юрий Ващенко. Происшествие случилось 25 декабря, когда заслуженный иллюстратор книг, возвращаясь из поликлиники, переходил дорогу и попал под колёса автомобиля, поворачивающего с Трубниковского переулка.