Контакт-центры: между человеком и роботом

Реклама. ООО«Фрэнк РГ». Erid:2SDnjeBH5Px Открывая мероприятие, генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов признался в том, что долгое время не понимал важности и значимости банковских контакт-центров и долго отказывался от идеи проводить исследование этой индустрии.