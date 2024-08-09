Контакт-центры: между человеком и роботом

Реклама. ООО«Фрэнк РГ». Erid:2SDnjeBH5Px Открывая мероприятие, генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов признался в том, что долгое время не понимал важности и значимости банковских контакт-центров и долго отказывался от идеи проводить исследование этой индустрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии