Военный контингент НАТО в Восточной Европе вырос в 2,5 раза с 2019 года

Численность военных контингентов НАТО на восточном фланге, прежде всего в Польше, странах Прибалтики, Болгарии и Румынии, возросла в 2,5 раза с 2019 года, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД России Александр Грушко.
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