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«Детройт» проиграл 15-й раз подряд, Д’Анджело Расселл набрал 35 очков на 76% реализации

«Детройт» проиграл 15-й раз подряд, Д’Анджело Расселл набрал 35 очков на 76% реализации

«Лейкерс» в гостях нанесли «Детройту» разгромное поражение – 133:107. Разыгрывающий «озерников» Д’Анджело Расселл стал самым результативным игроком встречи.

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