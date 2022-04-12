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Серхио Рамос: «Предпочел бы играть за лучшую команду мира, а не быть лучшим игроком, ведь в футболе нужны победы»

Серхио Рамос сравнил ощущения от игры за клуб и сборную. – Что вы бы выбрали: быть лучшим игроком мира или играть за лучшую команду мира? – Я бы предпочел играть за лучшую команду мира, ведь футбол – командный вид спорта, в нем нужно побеждать.

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