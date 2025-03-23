Какими услугами на «Авито» чаще всего пользовались мурманчане

МУРМАНСК, 23 марта, ФедералПресс. Самой востребованной услугой на «Авито» прошедшей зимой у жителей Мурманской области стал уход за ногтями – маникюр и педикюр, на втором месте – наращивание ресниц и уход за бровями, а на третьем – спа-услуги, сообщили «ФедералПресс» аналитики платформы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии