Какими услугами на «Авито» чаще всего пользовались мурманчане

МУРМАНСК, 23 марта, ФедералПресс. Самой востребованной услугой на «Авито» прошедшей зимой у жителей Мурманской области стал уход за ногтями – маникюр и педикюр, на втором месте – наращивание ресниц и уход за бровями, а на третьем – спа-услуги, сообщили «ФедералПресс» аналитики платформы.