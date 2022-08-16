"Новый Госплан" рекомендовали импортозамещению на Дальнем Востоке

Круглый стол "Импортозамещение: новые возможности" открыл 3 августа серию совместных мероприятий (18+), направленных на обсуждение путей и конкретных шагов по развитию бизнеса в Дальневосточном федеральном округе.
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