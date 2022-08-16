Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Ничё не понял."Куда столько?": ...
  • Alex Imen
    Блокада это акт войны. Ответ должен быть соответствующим.Молодое пополнени...
  • Дмитрий
    Что за инфантилы проживают во Владике? Ну забили арматурину, чтобы шнурку натянуть, ну забыли вытащить, а может остав..."Лицом в асфальт"...

"Новый Госплан" рекомендовали импортозамещению на Дальнем Востоке

"Новый Госплан" рекомендовали импортозамещению на Дальнем Востоке

Круглый стол "Импортозамещение: новые возможности" открыл 3 августа серию совместных мероприятий (18+), направленных на обсуждение путей и конкретных шагов по развитию бизнеса в Дальневосточном федеральном округе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх