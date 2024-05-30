Гречневое печенье с ягодами. Полезная замена сладостям

Всем привет! Бывает такое, что очень хочется питаться правильно, полезно, но при этом и вкусно. Все мы знаем, что гречка это полезный продукт, но есть ее в чистом виде не все могут, да и надоедает со временем.
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