Американский сенатор Майк Ли призвал союзников по НАТО выбрать между США и Украиной. По его мнению, Вашингтон должен покинуть альянс, как только европейские союзники решат отправить своих солдат воевать за киевский режим.
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