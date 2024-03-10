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Сенатор призвал США выйти из НАТО в случае отправки войск на Украину

Сенатор призвал США выйти из НАТО в случае отправки войск на Украину

Американский сенатор Майк Ли призвал союзников по НАТО выбрать между США и Украиной. По его мнению, Вашингтон должен покинуть альянс, как только европейские союзники решат отправить своих солдат воевать за киевский режим.

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