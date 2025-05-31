Эксперты: Украина рискует остаться без Сум, Харькова, Одессы и других городов

Хинштейн: в результате атаки БПЛА на Курскую область пострадали 14 человек. БПЛА атаковали Курскую область, пострадали 14 человек, включая детей Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что в ходе атаки ВСУ на Льговский и Рыльский районы пострадали 14 человек, в числе которых есть несколько несовершеннолетних.