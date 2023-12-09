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В Рассказово семью должников выселили из квартиры

В Рассказово семью должников выселили из квартиры

Рассказовский районный суд вынес решение о выселении из жилого помещения. В июне 2011 года между МУ «Дирекция единого заказчика» и местным жителем был заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда.

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