В Рассказово семью должников выселили из квартиры

Рассказовский районный суд вынес решение о выселении из жилого помещения. В июне 2011 года между МУ «Дирекция единого заказчика» и местным жителем был заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда.
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