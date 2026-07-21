Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России анонсировали удары по некоторым объектам в Чёрном море

В России анонсировали удары по некоторым объектам в Чёрном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции заявил, что Вооружённые силы РФ будут и впредь наносить удары по судам в акватории Чёрного моря, перевозящим вооружения и военные грузы для киевского режима.

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