В России анонсировали удары по некоторым объектам в Чёрном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции заявил, что Вооружённые силы РФ будут и впредь наносить удары по судам в акватории Чёрного моря, перевозящим вооружения и военные грузы для киевского режима.
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