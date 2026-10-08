Российская космическая группировка, отчасти аналогичная Starlink, успешно развивается, и заклинания Запада ей безразличны Виталий Орлов Фото: цитата видео Около месяца назад «аналитики» одной не приветствуемой в российском медиапространстве лживой конторки, незаслуженно носящей громкое название «Институт изучения войны», с нескрываемым восторгом возвестили о «тотальном крахе» второй партии космических аппаратов российской спутниковой группировки «Рассвет-3».
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Надо было не на "ЕЦ" деньги тратить и карманы себе набивать за рубежом долларами в жирные годы, а укреплять Армию спутниковой группировкой!
Откуда информация про ионные двигатели? Они разве используются в орбитальных полетах?