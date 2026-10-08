«Россия терпит поражение не только на земле, но и в космосе» — аналитики из ISW безуспешно попытались остановить «Рассвет»

Российская космическая группировка, отчасти аналогичная Starlink, успешно развивается, и заклинания Запада ей безразличны Виталий Орлов Фото: цитата видео Около месяца назад «аналитики» одной не приветствуемой в российском медиапространстве лживой конторки, незаслуженно носящей громкое название «Институт изучения войны», с нескрываемым восторгом возвестили о «тотальном крахе» второй партии космических аппаратов российской спутниковой группировки «Рассвет-3».