Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Brigitte Queck
    Израель может выжить на Ближнем Востоке только тогда, если  он в будущем будет преследовать политику равноправия межд...Доделать работу С...
  • Brigitte Queck
    БРАВО БОЛЬГАРСКИЙ НАРОД !!! ♥️ФАШИСТЫ ВО ВСЕХ ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ ХОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ СЛАВНУЮ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ СОВЕТСКОЙ АР...В Болгарии началс...
  • Борис Виленский
    Пролив просто необходим! Суда из Владивостока будут быстрей добираться до Европы."Это не учения - ...

"Это не учения - это угроза", - в США призвали Москву отменить запланированные стрельбы.

"Это не учения - это угроза", - в США призвали Москву отменить запланированные стрельбы.

Politiki.net 1,8K прочитали Вот как ситуацию видят представители "цветущего сада" - слушаем и запоминаем, а еще лучше - записываем: Когда у границ Российской Федерации проводят военные маневры представители НАТО во главе с США - это исключительно мирная инициатива, направленная на координацию различных подразделений, с одной лишь целью - быть готовыми противостоять существующим вызовам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Так будет
повизгивают, педрилы
Ответить
9 час.
MS
Mikhail Stepanov
А как они хотели? Сидеть боятся, суки!
Ответить
8 час.
Борис Виленский
Пролив просто необходим! Суда из Владивостока будут быстрей добираться до Европы.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх