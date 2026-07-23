S&P улучшило прогноз по Standard Chartered до «позитивного» благодаря росту прибыльности и снижению рисков

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило прогноз по Standard Chartered PLC со «стабильного» до «позитивного», подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг банка на уровне BBB+, а краткосрочный — A-2.
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