Конгресс США идёт на сделку с Белым домом по возобновлению финансирования правительственных расходов

Задержки в предоставлении бюджетных средств на нужды американского правительства и на помощь иностранным государствам, в том числе, Украине, связаны с разногласиями по вопросам миграционной политики и ликвидации пограничного кризиса между законодателями-республиканцами и администрацией Байдена.