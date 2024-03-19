Конгресс США идёт на сделку с Белым домом по возобновлению финансирования правительственных расходов

Задержки в предоставлении бюджетных средств на нужды американского правительства и на помощь иностранным государствам, в том числе, Украине, связаны с разногласиями по вопросам миграционной политики и ликвидации пограничного кризиса между законодателями-республиканцами и администрацией Байдена.
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