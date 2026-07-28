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Онколог Решетов: тонзиллит и воспаление десен нужно лечить для профилактики рака

Онколог Решетов: тонзиллит и воспаление десен нужно лечить для профилактики рака

Академик РАН и руководитель Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского университета Игорь Решетов заявил, что для профилактики рака ротоглотки важно лечить хронический тонзиллит и воспаление десен.

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