Онколог Решетов: тонзиллит и воспаление десен нужно лечить для профилактики рака

Академик РАН и руководитель Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского университета Игорь Решетов заявил, что для профилактики рака ротоглотки важно лечить хронический тонзиллит и воспаление десен.
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