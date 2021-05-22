Массивное подводное сооружение в 180 км от берега Антарктиды

Сергей ЕМассивное подводное сооружение в 180 км от берега АнтарктидыОгромное подводное сооружение на 180 км побережья Антарктиды выделяется среди других объектов огромными стенами.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаум НаумовКогда человечество заходит в тупик, в своём развитии, его смывают всемирным потопом. Только потоп, это не доставка на Землю откуда-то лишней воды. Потоп, это когда материки опускают в океан, а подъём дна океана образует новые материки. Естественно, то что добротно построено предыдущими цивилизациями, сохраняется на дне морей очень долго. В общем, если в море, под водой, находится что-то существенное, значит, скорее всего, построила это предыдущая цивилизация атлантов.Комментировать
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