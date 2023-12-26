Украинская теннисистка Цуренко выступила против допуска России на Игры-2024

Украинская теннисистка Леся Цуренко заявила о нежелании представителей Украины играть со спортсменами из России на Олимпийских играх, однако отметила, что теннисисты в контексте Олимпиады находятся в иной ситуации, чем представители других дисциплин.
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