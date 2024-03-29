Расчет ударного БПЛА Южной группировки войск уничтожил дрон ВСУ типа «Баба-Яга» в воздухе

Тяжелые ударные БПЛА типа «Баба-Яга» являются модернизацией тяжелых сельскохозяйственных дронов, переделываемых украинскими националистами для сброса крупных боеприпасов типа зарядов от РПГ или артиллерийских мин.
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