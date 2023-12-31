Характеристики и описание БПЛА Упырь, его история и принцип действия

СодержаниеТехнические характеристикиИстория созданияПроизводительПринцип действияПерспективы применения в СВОПо существующему описанию ударного БПЛА «Упырь» и приводимым характеристикам можно «сложить пазл».
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