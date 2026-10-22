Ставим с коэффициентом 7.61.В ближайшие выходные состоятся матчи 12-го тура Российской Премьер-лиги. Московское «Динамо», вышедшее на первое место в таблице, отправится в гости к тольяттинскому «Акрону».
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