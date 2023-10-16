Диафильм 1982 года к повести Кира Булычева «100 лет тому вперед. Коля в будущем» 0 Повесть «Сто лет тому вперед» для детей среднего школьного возраста советского писателя-фантаста Кира Булычева из цикла о приключениях Алисы Селезневой вышла в 1978 году и сразу стала популярной.