Диафильм 1982 года к повести Кира Булычева «100 лет тому вперед. Коля в будущем» 0 Повесть «Сто лет тому вперед» для детей среднего школьного возраста советского писателя-фантаста Кира Булычева из цикла о приключениях Алисы Селезневой вышла в 1978 году и сразу стала популярной.
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