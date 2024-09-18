В Екатеринбурге массово срываются концерты звезд

В Екатеринбурге отменилось три концерта звезд, которые должны были выступить в сентябре и октябре. Поклонники не смогут встретиться с тиктокером Akmal', дуэтом Timran & Zell и солистами группы «Рыночные отношения» Бразильцем и Бэнгом, сообщают концертные площадки.