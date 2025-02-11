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Путин наградил посмертно подростка из Курской области за спасение погибавших

Путин наградил посмертно подростка из Курской области за спасение погибавших

Шестнадцатилетний подросток из Курской области Артем Жердев награжден медалью «За спасение погибавших» посмертно.

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