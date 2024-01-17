Белый дом: Украина близка к истощению вооружений без помощи США

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина без американской помощи приближается к истощению вооружений, причем некоторые из них закончатся уже в ближайшие месяцы.
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