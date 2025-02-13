Самонадеянные элиты Соединенных Штатов и американское «глубинное государство» должны «понять, что контакты и консультации гораздо ценнее надувания щек и желания нанести стратегическое поражение такой стране, как Россия».
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