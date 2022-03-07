Регион 29

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александра Иванова
    Дети, далеко не подарок, и учителя тоже имеют свой предел терпения.В архангельской ш...
  • Валерий Ворожищев
    А кто сказал, что сафронов художник, разве что Жириновский, которому он сделал копию по фото?В Архангельске пр...
  • tatyanadavydkina
    Вообще-то рыбаки обратились с просьбой перенести учение немного дальше так как у них с 1 февраля начинается лов рыбы ...ВМФ России измени...

В Архангельской области за сутки коронавирус подтвердили у 699 северян

В Архангельской области за сутки коронавирус подтвердили у 699 северян

В это же время выздоровели 962 человека. Госпитализировали 28 пациентов.По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:  162 архангелогородца;  97 северодвинцев (21 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);  61 житель Котласа;  по 50 новых случаев выявлено в Онежском и Пинежском районах; 42 — в Новодвинске;  40 — в Холмогорском районе;  30 — в Шенкурском;  по 28 — в Вельском и Устьянском районах;  26 — в Мирном;  16 — в Коношском районе;  14 — в Плесецком округе;  по 12 — в Коряжме и Мезенском районе;  по 10 — в Няндомском и Котласском районах;  8 — в Приморском районе (7 из заболевших — жители Соловецких островов);  2 — в Ленском,  1 — в Каргопольском округе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх