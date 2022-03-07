В Архангельской области за сутки коронавирус подтвердили у 699 северян

В это же время выздоровели 962 человека. Госпитализировали 28 пациентов.По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 162 архангелогородца; 97 северодвинцев (21 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 61 житель Котласа; по 50 новых случаев выявлено в Онежском и Пинежском районах; 42 — в Новодвинске; 40 — в Холмогорском районе; 30 — в Шенкурском; по 28 — в Вельском и Устьянском районах; 26 — в Мирном; 16 — в Коношском районе; 14 — в Плесецком округе; по 12 — в Коряжме и Мезенском районе; по 10 — в Няндомском и Котласском районах; 8 — в Приморском районе (7 из заболевших — жители Соловецких островов); 2 — в Ленском, 1 — в Каргопольском округе.