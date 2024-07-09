В Приморском крае организованы военно-патриотические смены для «трудных» подростков

На территории Приморского края при поддержке регионального правительства продолжается реализация проекта по проведению военно-патриотических смен для подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.
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