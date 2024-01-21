В Каргополе прошли двадцатые «Хрустальные звоны»

Фестиваль приурочен к празднику Крещения Господня и посвящен 105-летию Каргопольского музея, одного из организаторов этого проектаФестиваль приурочен к празднику Крещения Господня и посвящен 105-летию Каргопольского музея, одного из организаторов этого проектаТемой фестиваля в этом году стали «Мировые колокольные культуры».