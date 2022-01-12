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Экс-депутат Госдумы РФ Невзоров: «В колбасе из ДНР можно найти часы и человеческие зубы»

Экс-депутат Госдумы РФ Невзоров: «В колбасе из ДНР можно найти часы и человеческие зубы»

Советник директора «Первого канала» России, четырежды депутат федерального собрания РФ, советский журналист Александр Невзоров в своём телеграм-канале нелицеприятно отозвался об экспорте колбасы из ДНР, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня».

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