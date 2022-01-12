Экс-депутат Госдумы РФ Невзоров: «В колбасе из ДНР можно найти часы и человеческие зубы»

Советник директора «Первого канала» России, четырежды депутат федерального собрания РФ, советский журналист Александр Невзоров в своём телеграм-канале нелицеприятно отозвался об экспорте колбасы из ДНР, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня».
Советник директора «Первого канала» России, четырежды депутат федерального собрания РФ, советский журналист Александр Невзоров в своём телеграм-канале нелицеприятно отозвался об экспорте колбасы из ДНР, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня».
Свежие комментарии