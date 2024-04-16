Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Бигус

Бигус

Нынче в армии кормят хорошо. Но я застал те времена, когда доблестных соколов Красной армии, а заодно и всех остальных военных бойцов потчевали его королевским величеством - "Бигус".

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Комментарии
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K50952
Да какие страсти вы рассказываете - я служил срочную 84 - 86. Согласно армейских норм питания  подавали пару раз в неделю  что то из квашеной капусты. На первое в обед обычно борщ , суп гороховый. На вторые блюда  разные каши или картошку тушёную , изредка тушёную квашеную капусту. И насколько я знаю, квашеной капусты в лётных нормах питания нет вообще, ибо опасно. Отсюда вывод - автор брехло и провокатор.
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18 час.
Александр Симаков
Вы, наверное,  служили в Кремлевском полку?  Где Вы в советской армии  могли ещё  увидеть, чтобы кто-то придерживался норм питания?  Что было на складах, тем и кормили. Бигусом потчевали в особенности весной - когда  в чанах на продскладе квашеной капусты  ещё дохрена, а выбрасывать нельзя - потому как начальство ругать будет!  Напрасно Вы мечете стрелы в адрес автора - он не утверждает, что кормили одним бигусом, он ПИШЕТ ИМЕННО О БИГУСЕ, КАК О ПРОДУКТЕ, из которого готовили в советской армии. Если бы он написал о перловой каше, Вы бы тоже обвинили его в брехне?
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17 час.
ВК
Вад Кук
У нас в армии 1972-74 на первое была капуста с водой , на второе вода с капустой , на третье вода без капусты кисель разбавляли водой , а он с водой не смешивался и так кормили
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10 час.

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