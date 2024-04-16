Да какие страсти вы рассказываете - я служил срочную 84 - 86. Согласно армейских норм питания подавали пару раз в неделю что то из квашеной капусты. На первое в обед обычно борщ , суп гороховый. На вторые блюда разные каши или картошку тушёную , изредка тушёную квашеную капусту. И насколько я знаю, квашеной капусты в лётных нормах питания нет вообще, ибо опасно. Отсюда вывод - автор брехло и провокатор.

Александр Симаков

Вы, наверное, служили в Кремлевском полку? Где Вы в советской армии могли ещё увидеть, чтобы кто-то придерживался норм питания? Что было на складах, тем и кормили. Бигусом потчевали в особенности весной - когда в чанах на продскладе квашеной капусты ещё дохрена, а выбрасывать нельзя - потому как начальство ругать будет! Напрасно Вы мечете стрелы в адрес автора - он не утверждает, что кормили одним бигусом, он ПИШЕТ ИМЕННО О БИГУСЕ, КАК О ПРОДУКТЕ, из которого готовили в советской армии. Если бы он написал о перловой каше, Вы бы тоже обвинили его в брехне?