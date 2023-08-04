Всем здравствуйте, друзья. Что ни день то шикарные новости, и на этот раз они не просто шикарные, а прямо потрясающие! И потрясло меня от них в самом прямом смысле слова.
Это потрясающе: Глава Узбекской диаспоры намекнул, что неплохо бы списать приезжим долги по займам в РФ
Комментарии
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Татьяна Иванова
Вот диаспоры и пусть выплатят ихние долги. А со своих то они вернут с %. так что диаспора пуст башкой думает, а не жопой......
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3 час.
Аудрюс
Вот мне, как-то, совсем не интересны должники.... Меня больше интересует глава диаспоры! Может его надо "на счётчик" поставить? Пусть долги своих земляков оплатит, раз он глава диаспоры! И вот что интересно в этом плане! У нас еще коллекторы - беспредельщики остались?
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1 час.
Надежда Владыка
Правильно, элиты от диаспор получают средства от нашего государства, тот кто крышует гастобайторов, вот пусть эти хозяева и платят за своих трудяг. Так вот тот кто договаривается с хозяевами гастобайтеров, так пусть и возместят долги за своих тружеников.
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56 мин.
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