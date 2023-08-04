Это потрясающе: Глава Узбекской диаспоры намекнул, что неплохо бы списать приезжим долги по займам в РФ

Татьяна Иванова Вот диаспоры и пусть выплатят ихние долги. А со своих то они вернут с %. так что диаспора пуст башкой думает, а не жопой......

Аудрюс Вот мне, как-то, совсем не интересны должники.... Меня больше интересует глава диаспоры! Может его надо "на счётчик" поставить? Пусть долги своих земляков оплатит, раз он глава диаспоры! И вот что интересно в этом плане! У нас еще коллекторы - беспредельщики остались?