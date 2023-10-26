Вычеркнули из списка. "Возвращение" Дмитрия Назарова в Россию продлилось недолго

Вычеркнули из списка., убрали из афиши. "Возвращение" артиста-предателя Дмитрия Назарова в Россию продлилось недолгоКак сообщал ранее Царьград, актёру-русофобу Дмитрию Назарову, прославившемуся критикой России и сбежавшему во Францию, удалось снова получить работу на Родине.