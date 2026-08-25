Гордон о «Барселоне»: «Я уже чувствую себя как дома – потрясающий город, дружелюбные люди. Думаю, я буду здесь прогрессировать»

Вингер «Барселоны» Энтони Гордон рассказал о своей адаптации в команде. Англичанин, приобретенный у «Ньюкасла» более чем за 80 млн евро с учетом бонусов, отдал две голевых передачи в дебютной игре за каталонскую команду – против «Эльче» во 2-м туре Ла Лиги (5:0).