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Гордон о «Барселоне»: «Я уже чувствую себя как дома – потрясающий город, дружелюбные люди. Думаю, я буду здесь прогрессировать»

Вингер «Барселоны» Энтони Гордон рассказал о своей адаптации в команде. Англичанин, приобретенный у «Ньюкасла» более чем за 80 млн евро с учетом бонусов, отдал две голевых передачи в дебютной игре за каталонскую команду – против «Эльче» во 2-м туре Ла Лиги (5:0).

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