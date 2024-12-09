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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Ильи Малинина: «Фигуристы очень бедные по сравнению с другими видами. Так убить этот спорт, бросить его в бездну – это надо было постараться»

Ранее Закарян раскритиковал судейство в финале Гран-при в Гренобле, где американскому фигуристу Илье Малинину поставили недокруты на шести четверных прыжках.

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