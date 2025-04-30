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Что ждет знаки зодиака в мае 2025 года, согласно гороскопу: новые открытия, переезд или восстановление режима

Что ждет знаки зодиака в мае 2025 года, согласно гороскопу: новые открытия, переезд или восстановление режима

Что ждет знаки зодиака в мае 2025 года, согласно гороскопу: новые открытия, переезд или восстановление режима Алёна ЮрьеваМай — время обновлений и вдохновения, когда природа просыпается, а мир наполняется светом и энергией.

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