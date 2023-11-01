Стали известны самые аварийные места для петербургских водителей

Самым частым нарушением оказалось превышение допустимой скорости. Эксперты проанализировали данные с комплексов фотовидеофиксации и выяснили, какие нарушения являются самыми распространёнными у петербургских водителей.
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