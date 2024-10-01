«Ведомости» рассказали о подготовке администрации президента к выборам в Госдуму

В администрации президента начали готовиться к выборам в Госдуму в 2026 году, пишут «Ведомости». Там, в частности, обсуждают вопрос о том, нужны ли будут «новые левые» или нужно будет провести апгрейд старых левых партий — КПРФ и «Справедливой России».