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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Ведомости» рассказали о подготовке администрации президента к выборам в Госдуму

В администрации президента начали готовиться к выборам в Госдуму в 2026 году, пишут «Ведомости». Там, в частности, обсуждают вопрос о том, нужны ли будут «новые левые» или нужно будет провести апгрейд старых левых партий — КПРФ и «Справедливой России».

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