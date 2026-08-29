В МИД России предложили передать Киев под внешнее управление ООН

ООН отвергла идею введения на Украине временной администрации под международным контролем.Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что введение внешнего управления в Киеве под эгидой ООН могло бы стать шагом к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.
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