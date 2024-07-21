Экс-футболист "Челси" Джо Коул: Месси является эгоистом

Бывший футболист лондонского "Челси" Джо Коул заявил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси должен был высказаться после того, как игроки национальной команды Аргентины спели расистскую песню про французских футболистов, передает Daily Mail.
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