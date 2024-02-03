Эксперт назвал для опасных слова при общении с телефонными мошенниками

Всего два слова могут привести к тому, что вы лишитесь своих сбережений.С телефонными мошенниками лучше вообще не общаться, однако если вы уже взяли трубку, отвечая на звонок с незнакомого номера, избегайте употребления всего двух слух.
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